Роман Бусаргин

Роман Бусаргин занял второе место по России в рейтинге репутации губернаторов. Об этом сообщает исследование сервиса измерения репутации.

В преддверии объявления частичной мобилизации был проведен предварительный замер репутации глав регионов по итогам Единого дня голосования. Таким образом был составлен «чистый» рейтинг чиновников без возможности выстраивать коммуникацию на основе сделанных президентом резонансных заявлений, перед которыми губернаторы «накопили» репутацию.

После августа 2022 года, самого бедного на события вокруг губернаторов месяца, сентябрь оказался самым богатым на публикации за год — более 650 заголовков за 20 дней месяца. При этом новоизбранные губернаторы в большинстве своем практически никак не использовали свою победу в интересах репутации, равно как и до ЕДГ в поисковой выдаче почти не фигурировали программы кандидатов. Среднее значение рейтинга чиновника почти не изменилось и составило 72,45%.

Улучшения репутации

Роман Бусаргин (Саратовская область) в этот раз оказался лидером по количеству новых публикаций о себе — 11 штук. За исключением ряда собственных ресурсов, все они позитивные. Владимир Мазур (Томская область) на фоне победы в прошедших выборах делает рывок в 5% рейтинга — крайне тяжелая задача для фигурантов первой десятки списка. Поздравляем!

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