В Ленинском районе в ДТП пострадал человек. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
Сегодня, 22 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 16:15 Renault, за рулем которого сидел 59-летний мужчина столкнулся с Lada Granta, за рулем которой сидел мужчина 38 лет.
В результате ДТП пассажира из а/м Лада Гранта доставили в лечебное учреждение (данные пассажира устанавливаются). Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются
В результате ДТП пассажира из а/м Лада Гранта доставили в лечебное учреждение (данные пассажира устанавливаются). Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются
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