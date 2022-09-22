В Ленинском районе в ДТП пострадал человек. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 22 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 16:15 Renault, за рулем которого сидел 59-летний мужчина столкнулся с Lada Granta, за рулем которой сидел мужчина 38 лет.

В результате ДТП пассажира из а/м Лада Гранта доставили в лечебное учреждение (данные пассажира устанавливаются). Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются

В результате ДТП пассажира из а/м Лада Гранта доставили в лечебное учреждение (данные пассажира устанавливаются). Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются

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