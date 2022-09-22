Пресс-центр

Завтра, 23 сентября, в 12:00 в пресс-центре «КП-Саратов» пройдет круглый стол на тему «Метрологическое обеспечение предприятий и учреждений Саратовской области».

На встрече обсудят актуальные вопросы метрологического обеспечения организаций и учреждений региона. Среди них: обеспечение режимов труда и отдыха водителей для безопасности дорожного движения; обеспечение безопасной эксплуатации электрооборудования и электроустановок потребителей; метрологическое обеспечение ветеринарных клиник.

В обсуждении примут участие: директор ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» Валерий Сараев, заместитель председателя правительства Саратовской области - министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко, начальник отдела поверки СИ физико-химических величин и медицинского назначения центра Дубовикова Елена Брянкина и начальник отдела поверки СИ радио-электрических величин центра Дубовикова Илья Зенин.

Круглый стол пройдёт в прямом эфире на YouTube-канале «Транслятор». Возможно очное участие журналистов: г. Саратов, ул. Вишнёвая, д. 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

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