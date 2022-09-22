Саратовец попытался заказать жрицу любви и лишился 20 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Саратову.
По данным ведомства, 31-летний житель Волжского района 20 сентября решил воспользоваться интим-услугами. Мужчина нашел номер на соответствующем сайте, но не дозвонился.
На следующий день ему позвонил неизвестный и сообщил, что из-за его звонков произошел сбой на сайте, после чего потребовал возместить ущерб в размере 19 800 рублей.
Мужчина согласился и перевел деньги. Возбуждено уголовное дело.
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