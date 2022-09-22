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Общество22 сентября 2022 13:03

В Саратове пропал ручной голубь Тоня

Хозяйка птицы просит о помощи
Наталия Калинина

В Саратове пропал ручной голубь по имени Тоня. Как пишут волонтеры «ЗооСпас-Саратов» на своей странице ВКонтакте, хозяйка птицы просит о помощи.

- Пропал белый голубь, предположительно бакинской породы, не агрессивный. На левой лапе имеет синее кольцо пластиковое, без надписей. Мы очень сильно его любим и хотим скорее вернуть. Улетел в районе городского парка, - пишет хозяйка птицы.

Нашедший птицы может позвонить по номеру 89033843844.

Пропавшая птица

Пропавшая птица

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