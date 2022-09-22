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Общество22 сентября 2022 12:55

В кинотеатре «Победа» будут проводить кинофестивали и творческие встречи

Наталия Калинина

В кинотеатре «Победа» в Саратове планируют проводить кинофестивали и творческие встречи. Территориальное управление Росимущества в Саратовской области передало здание Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Показывать кино в «Победе» также планируют.

Напомним, в конце 2021 года суд постановил вернуть в госсобственность кинотеатр «Победа» и участок под ним. Идею о возврате кинотеатра для города высказал и председатель ГД Вячеслав Володин.

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