На сегодня, 22 сентября, в Саратове кислородную поддержку получают 30 пациентов с коронавирусом. Такие данные озвучил Олег Костин на очередном брифинге в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в стационарах остаются 303 человека, из них 245 имеют патологию легких. Кислородная поддержка предоставляется 30 пациентам. На амбулаторном лечении остаются 6378 человек. Лекарственными препаратами на сегодня обеспечены 65406 пациентов.

Число свободных коек составляет 5,3 процента.

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