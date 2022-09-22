МЧС предупредило саратовцев о грозе с градом и сильном ветре

Фото: Архив КП

ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает об ухудшении погоды в регионе завтра, 23 сентября.

Ночью и днем в отдельных районах области ожидается гроза, а также усиление северо-западного ветра, отдельные порывы которого достигнут 15-20 м/с, возможен град.

К ночи 23 сентября ожидается сильный дождь. Выпадет 15-49 мм осадков.

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