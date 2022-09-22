В Саратове изменили расписание трех пригородных автобусов

Сегодня, 22 сентября, в Саратове сообщили об изменении расписания трех пригородных автобусов. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Маршрут № 224 «Саратов (Стадион Волга) - Трещиха» теперь отправляется от стадиона «Волга» по следующему расписанию: 07-00 час.; 09-00 час.; 15-00 час.; 17-00 час. От остановки «Трещиха» в 08-00 час.; 10-00 час.; 16-00 час.; 18-00 час.

С 22 сентября автобуса до аэропорта - № 101э «Саратов – Аэропорт «Гагарин» (ч/з Дубки)» отходит от остановки «Саратов АВ»: 06-45 час., 08-00 час., 09-15 час., 10-30 час., 11-45 час., 13-00 час., 14-15 час., 15-30 час., 17-00 час., 18-00 час., 19-15 час., 20-30 час.

Отправление из пункта «Аэропорт «Гагарин» будет в: 08-30 час., 09-45 час., 11-00 час., 12-00 час., 13-30 час., 14-45 час., 16-00 час., 17-30 час., 18-30 час., 19-45 час., 21-05 час., 22-05 час.

С 23 сентября автобусы по маршруту № 419-А «Саратов (Стадион Волга) - Юрловка (ч/з Сосновку)» также ходят по новому расписанию.

Отправление от стадиона «Волга»: 07-10 час. и 16-10 час.

Из Сосновки: 09-20 час. и 17-20 час.

Из Юрловки: 08-40 час. и 18-00 час.

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