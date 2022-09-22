Проект строительства моста и Южного обхода Саратова обойдется более чем в 1,7 миллиарда рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Вчера, 21 сентября, появилась извещение об разработки проекта строительства моста и реконструкции участков дороги А-298. Речь идет о так называемом «южном обходе» Саратова.

Заказчиком проекта выступает федеральное учреждение «Нижне-Волжское», объявлены два аукциона на общую сумму 1,7 млрд. рублей. Согласно документации, разработка проекта строительства моста обойдется в 992,7 миллиона. Подрядчику предстоит выяснить, где возвести мост, сколько на это потребуется денег, а также все параметры сооружения. Еще 736 миллионов уйду на проектирование самой дороги южного обхода. Трассу обещают возвести четырехполосной с расчетной скоростью движения 120 км/ч

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