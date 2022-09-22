Девочке из Балаково провели уникальную операцию на мозге

Ребенку из Балаково провели уникальную операцию на мозге. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава регионального минздрава Олег Костин.

10-летняя девочка из Краснопартизанского района попала в больницу в середине сентября. Она жаловалась на кратковременные нарушения сознания. Обследование выявило у ребенка редкую аномалию развития сосудов головного мозга. Необходима была операция.

Уникальный клинический случай стал поводом для консилиума медиков. Нейрохирург Александр Борисов предложил провести спиральную компьютерную томографию мозга. Балаковские врачи никогда до этого не делали такую процедуру детям.

Полученные результаты отправили в медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Региональный минздрав помог пройти по квоте. Сейчас ребенок в стабильном состоянии и ходит в школу с ограничением физических нагрузок. Операция назначена на январь 2023 года.

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