УФСБ задержало жителя Саратова за антиправительственные комментарии ВКонтакте

Фото: Архив КП

В Саратове УФСБ задержало горожанина за антиправительственные комментарии ВКонтакте. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подозреваемый писал посты, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении представителей действующей власти. Возбуждено уголовное дело.

Теперь саратовцу грозит до пяти лет в колонии.

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