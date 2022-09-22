В Саратове проектируют новую психиатрическую больницу, об этом рассказали сегодня на брифинге в региональном министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Олег Костин планирует подготовить проект к январю следующего года, чтобы в феврале он уже прошел экспертизу. Полная сумма проекта еще неизвестна, но деньги на проектирование уже были выделены.

Новая психиатрическая больница будет рассчитана на 1000 коек. Предположительно она будет расположена вблизи построенной недавно инфекционной больницы в Ленинском районе.

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