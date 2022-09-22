В Саратовской области проживают более 66 тысяч психически больных людей, что составляет около 3 процентов населения региона. Таковы данные регионального минздрава, озвученные сегодня, 22 сентября, в ходе очередного брифинга.

Точное число психически больных в регионе составляет 66 790 человек. Обслуживанием таких пациентов занимаются 169 специалистов в 9 межрайонными учреждениях.

Большинство стоящих на учете оказались там из-за употребления алкоголя и наркотиков.

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