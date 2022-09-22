В Энгельсе мужчина пригласил другого выпить и лишился телефона и ноутбука

фото: архив КП

В Энгельсе мужчина пригласил незнакомца выпить и лишился телефона и ноутбука. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, в отдел полиции обратился 31-летний мужчина. Житель Энгельса рассказал, что после совместного застолья на даче с малознакомым мужчиной пропали мобильный телефон, наушники и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 31 800 рублей.

В отдел полиции доставили 39-летнего ранее судимого подозреваемого. Похищенное изъято частично - злоумышленник рассказал, что телефон потерял.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.