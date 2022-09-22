В Саратовской области иностранка пыталась попасть в Казахстан по чужому паспорту. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

По данным ведомства, 21-летняя гражданка одного из государств Азии на автомобиле пыталась пройти пограничный пункт Озинки в направлении Казахстана. На посту девушка предъявила паспорт сестры, но пограничники распознали различия в лицах и задержали нарушительницу.

По факту попытки пересечения госграницы без действующих документов возбуждено уголовное дело. Девушке грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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