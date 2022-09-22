Госдолг муниципалитетов Саратовской области вырос на 113 миллионов рублей

Госдолг муниципалитетов Саратовской области вырос на 113 миллионов рубле, соответствующая информация опубликована Минфином РФ.

Государственный долг Саратовской области не вырос. На 1 сентября он составил 57,793 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов в ценных бумагах.

В то же время долг муниципальных образований увеличился на 113 миллионов за счет набранных кредитов. В итоге он достиг отметки в 13,238 миллиарда рублей.

Госдолг Саратовской области

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