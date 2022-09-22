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Экономика22 сентября 2022 10:13

Госдолг муниципалитетов Саратовской области вырос на 113 миллионов рублей

Наталия Калинина

Госдолг муниципалитетов Саратовской области вырос на 113 миллионов рубле, соответствующая информация опубликована Минфином РФ.

Государственный долг Саратовской области не вырос. На 1 сентября он составил 57,793 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов в ценных бумагах.

В то же время долг муниципальных образований увеличился на 113 миллионов за счет набранных кредитов. В итоге он достиг отметки в 13,238 миллиарда рублей.

Госдолг Саратовской области

Госдолг Саратовской области

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