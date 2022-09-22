Полицейских из Саратова заподозрили в хищении 3 тысяч литров алкоголя. Возбуждено дело о превышении служебных полномочий. Сегодня, 22 сентября, об этом сообщили в СУ СК по региону.

По данным следствия, 23 июня 2021 года полицейские изъяли партию алкогольной продукции в одной оптовой фирме, торгующей алкоголем. По результатам проверки в действиях сотрудников организации не содержалось нарушений, однако сотрудники ведомства присвоили часть партии алкоголя. Всего они похитили более трех тысяч литров.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Саратова. Подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области.

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