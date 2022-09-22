В Саратове через Глебучев овраг планируют сделать подвесные мосты. Документ о проведении общественных обсуждений по благоустройству территории за подписью Лады Мокроусовой размещен на сайте городской администрации.

В частности представители ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» предложили перебросить через овраг подвесные мосты, организовать к нему подъезды для транспорта и парковки, а также сделать там детские и спортивные площадки.

Общественные обсуждения по благоустройству Глебучева оврага пройдут с 14 сентября по 14 октября 2022 года.

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