Саратовец взял больше миллиона рублей в кредит и отдал их мошенникам, об этом сообщает городское УМВД.

По данным ведомства, мошенники позвонили 42-летнему мужчине 31 августа и сообщили о подозрительных операциях, якобы проходящих через его счет. Чтобы не потерять деньги, гражданину предложили взять кредит и перевести средства на «безопасный счет».

Пострадавший поверил мошенникам и перевел на продиктованный ему номер 160 тысяч рублей собственных денег и 1 миллион 240 тысяч рублей, взятых в кредит. После этого фальшивые сотрудники банка перестали выходить на связь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.