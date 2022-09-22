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Общество22 сентября 2022 8:24

Волонтеры «ХелпДог64» рассказали о девяти отравленных собаках

Источник:kp.ru
фото: ХелпДог64

фото: ХелпДог64

Волонтеры «ХелпДог64» рассказали о девяти отравленных собаках. Информация появилась в телеграм-канале объединения.

Сегодня, 22 сентября, в телеграм-канале волонтерской группы появился пост.

—Это самое страшное утро в моей жизни. В 5:40 проснулись от крика, не от лая или воя...а от крика! Мы разом потеряли 9 собак...Часть собак которых мы месяцами выхаживали после аварий. Две собаки которые просто находились у нас на заживление швов после стерилки, — сокрушаются зоозащитники.

По мнению волонтеров, собак в двух вольерах рядом с забором отравили. Удалось спасти только одну собаку по кличке Черныш.

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