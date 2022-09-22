фото: архив КП
В Саратовской области дешевеет лук и дорожают огурцы и бананы. Официальные данные опубликовал Саратовстат.
Согласно данным на 19 сентября, в области снизились цены на лук и свеклу — на 11,13 и 4,75 процента соответственно, морковь – 3,37 и на курицу – 2,47 процента.
Дорожают помидоры и огурцы, сезон этих овощей подходит к концу. Огурцы подорожали более чем на 20 процентов, а томаты - на 3,5 процента. Наблюдается значительный рост цен на бананы - 7 процентов, и незначительно выросли в цене яйца, печенье и сосиски - в районе 1,5 процента.
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