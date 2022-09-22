Сегодня ночью, 22 сентября, в Саратове загорелся частный дом на улице Тургенева. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание заметили в 3:23 на улице Тургенева. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном жилом деревянном доме. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

На тушение выезжали 4 пожарных расчета. Обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

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