Сергей Авезниязов

В Саратове пройдет митинг в поддержку проведения референдумов на Донбассе. Об этом рассказал председатель областного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Сергей Авезниязов.

- Народ Донбасса не видит себя без России, - отметил общественник.

Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей планируют провести референдумы о вхождении в состав России в период с 23 по 27 сентября.

Сергей Авезниязов уверен, что жители Донбасса будут активно выражать свою позицию входе референдума.

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