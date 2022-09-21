Саратовская область вошла в пятерку регионов по количеству первоклассников

фото: Дневник.ру

Саратовская область вошла в пятерку регионов по записи первоклассников через интернет. Об этом сообщает электронный портал «Дневник.ру».

— В этом году принято рекордное количество заявлений в 17 регионах, где подключено удаленное зачисление. 165 336 заявлений – в Московской области. В топ-5 регионов также вошли Дагестан (49 858 заявлений), Иркутская (29 258), Саратовская (27 110), Омская (26 450) и Воронежская (26 312) области, - подвели итоги в «Дневник.ру».

В прошлом году через «Дневник.ру» приняли 266 953 заявлений в первые классы, а в этом - 412 546. Всего в России в этом году сели за парты около 2 миллионов первоклашек, в том числе в Саратовской области - 28,5 тысячи. То есть в Саратовской области 95,1 процента родителей записали детей в 1 класс через интернет.

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