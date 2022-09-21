Балаково затопило из-за ливня

Фото: Типичный Балаково

Жители Балаково в социальных сетях жалуются на потоп после очередного ливня.

В группе ВКонтакте «Типичный Балаково!» опубликовано несколько видео. Автомобили на одном из них практически плавают по затопленной улице, поднимая по ходу движения волны воды.

На другом видео недовольная жительница показывает свой подъезд, где вода обильно льется с потолка, а по лестничному пролету течет целый ручей.

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