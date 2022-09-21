Первое заседание облдумы седьмого созыва

В Саратовской облдуме появился комитет по информационной политике. Об этом сообщил председатель областной думы Михаил Исаев.

По словам политика, решение обусловлено стремительным развитием цифровых технологий в наше время и обилием готовящихся законопроектов в сфере интернета и социальных сетей.

Председателя комитета выберут на внеочередном заседании думы 28 сентября.

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