Первое заседание облдумы седьмого созыва
В Саратовской облдуме появился комитет по информационной политике. Об этом сообщил председатель областной думы Михаил Исаев.
По словам политика, решение обусловлено стремительным развитием цифровых технологий в наше время и обилием готовящихся законопроектов в сфере интернета и социальных сетей.
Председателя комитета выберут на внеочередном заседании думы 28 сентября.
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