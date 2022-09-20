Саратовчанки отправили «на безопасный счет» 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

По данным ведомства, 44-летней жительнице Заводского района 9 сентября позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший пояснил, что якобы по ее карте происходят подозрительные операции. Для того, чтобы мошенники не завладели денежными средствами, он посоветовал оформить кредит в банке через мобильное приложение.

Женщина на протяжении нескольких дней оформляла кредиты на различные суммы. Спустя какое-то время, зайдя в приложение, она обнаружила списание 903 730 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Аналогичный звонок с предупреждением о потере сбережений поступил и 35-летней жительнице Фрунзенского района. Неизвестные посоветовали ей для сохранности денег, снять их и перевести на «безопасный» счет. В результате нескольких операций женщина лишилась 754 000 рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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