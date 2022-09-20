«Родительский надзор» в Саратове выдвинул предложения в связи с эвакуациями

Родители саратовских школьников выдвинули предложения в связи с регулярными эвакуациями из школ.

Несколько предложений поступило от «Родительского надзора». Горожане провели свое «расследование» в ведомствах и узнали, что к решению проблемы эвакуаций можно подключить следственный комитет региона. Виновников должны искать оперативно-розыскные службы МВД и ФСБ. На данный момент оперативники сообщили, что работу ведут, но детали – это конфиденциальная информация.

Саратовцы призывают к общественному резонансу.

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