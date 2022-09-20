фото: администрация Балаково

В Детском парке города Балаково появились Старуха Шапокляк, Гена и Чебурашка. Об этом сообщает администрация Балаковского муниципального района.

Автор скульптур сказочных героев Елена Малькова приготовила для гостей Детского парка очередной творческий подарок. Сразу три персонажа из книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» в скором времени появятся на аллее. Чебурашка, Крокодил Гена и Старуха Шапокляк пополнили ряды скульптур мультгероев в парке.

— Мы надеемся, что погода позволит нам установить трех новых персонажей в Детском парке в ближайшее время. Нам очень хочется уже сейчас представить балаковцам красочные фигуры. Жалко отправлять их на зимнюю консервацию. Ждем сухой погоды, чтобы залить цементное основание под скульптуры, - рассказывает автор скульптур Елена Малькова.

Рассказала скульптор и о негативных аспектах, с которыми ей приходится сталкиваться. Уже в шестой раз вандалы нападают на скульптуру Кота в сапогах и отрывают ему лапку, в которой он держит мышонка. Нападкам вандалов подвергаются и другие фигуры сказочных героев. Коллективу парка приходится снова и снова трудиться над реставрацией скульптур.

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