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Происшествия20 сентября 2022 6:45

Саратовец хотел купить билеты в театр и стал жертвой мошенников

Пострадавший лишился 20 тысяч рублей
Наталия Калинина

Житель Волжского района Саратова хотел купить билеты в театр и стал жертвой мошенников, об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

На одном из сайтов горожанин ввел данные своей банковской карты и с его счета пропали 20980 рублей.

Возбужден уголовное дело о мошенничестве. ГУ МВД России по Саратовской области просит горожан быть бдительными.

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