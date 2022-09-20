Саратовец хотел купить билеты в театр и стал жертвой мошенников

Житель Волжского района Саратова хотел купить билеты в театр и стал жертвой мошенников, об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

На одном из сайтов горожанин ввел данные своей банковской карты и с его счета пропали 20980 рублей.

Возбужден уголовное дело о мошенничестве. ГУ МВД России по Саратовской области просит горожан быть бдительными.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.