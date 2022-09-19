фото: Управление ветеринарии

В Саратовской области ветеринары спасли редкую разновидность орла. Об этом сообщает Управление ветеринарии по Саратовской области.

Специалисты Ивантеевской ветстанции оказали экстренную помощь птице, занесенной в Красную книгу Саратовской области. Большой подорлик - это самый мелкий представитель орлиных.

Ветеринарными специалистами при осмотре птицы был установлен диагноз: открытый осколочный перелом крыла, вероятно, полученный при столкновении с машиной.

Подорлику оказана своевременная квалифицированная ветеринарная помощь: костные осколки удалены, рана ушита, перелом зафиксирован. Ветврачи районной станции оставили птицу у себя на передержке для наблюдения за здоровьем птицы. Пожелаем подорлику скорейшего выздоровления.

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