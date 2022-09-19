В Кировском районе Саратова отключили светофор. Об этом сообщает мэрия города Саратова.

В связи с проведением плановой модернизации сегодня, 19 сентября, светофор отключили на пересечении улиц Навашина и Танкистов. Заработает светофор примерно к 16:00.

С 6:00 завтра, 20 сентября до 17:00 22 сентября по той же причине не будет работать светофор на пересечении проспекта 50 лет Октября и проезд Сычева.

— Необходимо соблюдать правила дорожного движения, ориентирование потока автотранспортных средств идет по знакам приоритета, — напоминает мэрия.

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