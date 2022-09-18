На месте снесенного здания саратовской ОДКБ будет построен новый, 6-этажный корпус

Фото: Роман Бусаргин

На месте снесенного здания саратовской областной детской клинической больницы на улице Вольской будет построен новый 6-этажный корпус. С ходом работ ознакомился губернатор Роман Бусаргин.

В данный момент идет снос старого здания, одновременно возводится каркас административно-хозяйственного корпуса, закупается оборудование для обновленной больницы. Молодых пациентов временно принимают в медучреждении на улице Рабочей. По словам губернатора, к зиме подрядчик должен закончить возведение коробки здания и перейти к отделке помещений.

- В рамках государственной программы город получает новое шестиэтажное здание областной детской больницы с современным диагностическим оборудованием. Старому зданию было почти 100 лет. Оно не отвечало действующим нормативам, - отметил Роман Бусаргин.

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