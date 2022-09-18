В Балаково пожарные потушили кухню в многоэтажке, об этом рассказали в районной администрации.

Инцидент произошел вчера, 17 сентября, около 15:30. Горела кухня на первом этаже пятиэтажного дома №8 по улице Минской. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В тушении принимали участие 10 пожарных, площадь пожара составила 6 кв. метров. Пострадавших нет.

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