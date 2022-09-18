В Саратовской области коронавирус обнаружен еще у 853 человек

На сегодня, 18 сентября, в Саратовской области коронавирус обнаружен еще у 865 человек за сутки. Всего в регионе 277 015 пациентов с этим вирусом. Выздоровело с начала эпидемии 263 982 человека, за сутки — 360. В палатах остаются 287 человек, на амбулаторном лечении — 6 745.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 28;

- 7-14 лет — 46;

- 15-17 лет — 13;

- 18-29 лет — 125;

- 30-49 лет —249;

- 50-64 лет — 216;

- 65 и старше — 188.

С пневмонией поступили 9, с признаками ОРВИ — 855 пациентов, у одного пациента течение бессимптомное.

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