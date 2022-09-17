Фото: Павел Петраков
Сегодня, 17 сентября, Балашов празднует 242-ую годовщину со дня основания. В администрации муниципалитета рассказали о праздничных мероприятиях.
Был дан старт велопробегу в честь Дня города. На аллее у фонтана «Солнечный круг» местные дети признаются городу в любви и посвящают ему рисунки. Удостоверение и ленту Почетного гражданина Балашовского района вручили Александру Спирину и Ольге Морозовой. На улицах города Балашова развернуты государственный флаг и георгиевская лента.
- Дорогие балашовцы, оставайтесь и впредь трудолюбивыми, заботливыми и любящими наш город. Любимому Балашову – дальнейшего развития и процветания! – пишет в своем Телеграм-канале глава Балашовского района Павел Петраков.
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