На сегодня, 17 сентября, в Саратовской области коронавирус обнаружен еще у 853 человек за сутки. Всего в регионе 276 150 пациентов с этим вирусом. Выздоровело с начала эпидемии 263 622 человека, за сутки — 977. В палатах остаются 287 человек, на амбулаторном лечении — 6 240.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 33;

- 7-14 лет — 40;

- 15-17 лет — 13;

- 18-29 лет — 104;

- 30-49 лет —280;

- 50-64 лет — 181;

- 65 и старше — 202.

С пневмонией поступили 17, с признаками ОРВИ — 836 пациентов.

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