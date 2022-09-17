На сегодня, 17 сентября, в Саратовской области коронавирус обнаружен еще у 853 человек за сутки. Всего в регионе 276 150 пациентов с этим вирусом. Выздоровело с начала эпидемии 263 622 человека, за сутки — 977. В палатах остаются 287 человек, на амбулаторном лечении — 6 240.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 33;
- 7-14 лет — 40;
- 15-17 лет — 13;
- 18-29 лет — 104;
- 30-49 лет —280;
- 50-64 лет — 181;
- 65 и старше — 202.
С пневмонией поступили 17, с признаками ОРВИ — 836 пациентов.
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