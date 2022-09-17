Ольга Алимова
Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова передала мандат своему помощнику Денису Буланову депутата Саратовской областной думы, о чем сообщает источник редакции.
Денису Буланову 47 лет, он является редактором саратовской партийной газеты «Коммунист - век XX-XXI».
В понедельник, 19 сентября, состоится заседание ИКСО, на котором огласят решение о передаче вакантных мандатов депутатов Саратовской областной думы кандидатам от Единой России и КПРФ, а также о регистрации депутатов Саратовской областной думы по единому избирательному округу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.