Ольга Алимова

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова передала мандат своему помощнику Денису Буланову депутата Саратовской областной думы, о чем сообщает источник редакции.

Денису Буланову 47 лет, он является редактором саратовской партийной газеты «Коммунист - век XX-XXI».

В понедельник, 19 сентября, состоится заседание ИКСО, на котором огласят решение о передаче вакантных мандатов депутатов Саратовской областной думы кандидатам от Единой России и КПРФ, а также о регистрации депутатов Саратовской областной думы по единому избирательному округу.

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