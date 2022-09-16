Сотрудники лаборатории проверят укусившего вас клеща на предмет инфекции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Восемь жителей Саратовской области заразились боррелиозом от клещей, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма - наиболее характерное для нашего региона заболевание из переносимых клещами. Оно характеризуется поражением кровеносной системы, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Сотрудники администрации призывают граждан соблюдать осторожность. Использовать головные уборы и закрытую одежду или пользоваться репеллентом, раз в пол часа осматривать одежду и тело. При укусе следует обратиться в ближайший травмпункт. Удаляя клеща самостоятельно, место укуса необходимо обработать спиртом или йодом, а насекомое при возможности доставить для исследования в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 7.

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