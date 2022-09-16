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Происшествия16 сентября 2022 7:47

Под Марксом фура раздавила Камаз с зерном

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 16 сентября, в Марксовском районе Саратовской области фура раздавила Камаз с зерном, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 3:50 на 311 км трассы Самара-Волгоград. 43-летний водитель фуры Man врезался в стоящий Камаз-самосвал, груженый зерном.

В результате ДТП водитель фуры был госпитализирован.

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