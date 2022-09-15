Владимир Путин наградил саратовского инженера Игоря Купина. Соответствующая информация размещена на официально портале правовой информации.
Ведущий инженер ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» Игорь Купин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В подписанным главой государства документе сообщается, что это поощрение «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.