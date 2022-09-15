Владимир Путин наградил саратовского инженера Игоря Купина. Соответствующая информация размещена на официально портале правовой информации.

Ведущий инженер ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» Игорь Купин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В подписанным главой государства документе сообщается, что это поощрение «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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