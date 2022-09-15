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Общество15 сентября 2022 10:32

Владимир Путин наградил саратовского инженера Игоря Купина

Наталия Калинина

Владимир Путин наградил саратовского инженера Игоря Купина. Соответствующая информация размещена на официально портале правовой информации.

Ведущий инженер ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» Игорь Купин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В подписанным главой государства документе сообщается, что это поощрение «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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