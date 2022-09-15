фото: ГИБДД
Две девушки пострадали в ДТП под Марксом. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Вчера, 14 сентября, в Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 13:40 на 312 километре автодороги Саратов-Волгоград столкнулись Hyundai Accent, за рулем которого сидел 29-летний мужчина и ВАЗ-21061 с 19-летней девушкой за рулем.
В результате ДТП водитель «шестерки» и 17-летняя пассажирка получили травмы и попали в больницу.
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