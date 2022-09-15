Под Саратовом девушка пострадала после столкновения с «Калиной»

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 14 сентября, девушка пострадала после столкновения с «Калиной», об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 20.10 в поселке Красный Октябрь. Напротив дома 53 по улице Октябрьская 20-летний водитель «Лады Калина» врезался в Opel Corsa с 26-летней девушкой за рулем.

В результате ДТП автоледи оказана разовая помощь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.