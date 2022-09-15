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Происшествия15 сентября 2022 5:01

Под Саратовом девушка пострадала после столкновения с «Калиной»

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 14 сентября, девушка пострадала после столкновения с «Калиной», об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 20.10 в поселке Красный Октябрь. Напротив дома 53 по улице Октябрьская 20-летний водитель «Лады Калина» врезался в Opel Corsa с 26-летней девушкой за рулем.

В результате ДТП автоледи оказана разовая помощь.

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