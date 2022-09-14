Валерий Радаев

Валерий Радаев покинул пост советника губернатора Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

16 сентября от должности главы молодежной политики и спорта региона будет освобожден Роман Грибов в связи с переходом на выборную должность.

Кроме того, согласно распоряжению врио главы региона Романа Бусаргина, 15 сентября свой пост покидает советник Губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

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