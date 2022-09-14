фото: Т плюс

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» встретился с Романом Бусаргиным. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер сегодня с рабочим визитом посетил Саратов и встретился с главой региона Романом Бусаргиным.

Руководители обсудили реализацию инвестиционной программы энергокомпании и подготовку региона к зиме. Андрей Вагнер отметил, что в зоне ответственности «Т Плюс» уровень готовности Саратовской области к зиме составляет 92 процента. Реализована большая ремонтная программа для надежного прохождения отопительного сезона.

После получения соответствующих заявок и решений органов местного самоуправления энергетики будут готовы приступить к постепенной подаче тепла в учреждения социальной сферы и объектам жилого фонда.

Также в ходе встречи был поднят вопрос получения муниципалитетами паспортов готовности. Андрей Вагнер заверил, что ПАО «Т Плюс» окажет содействие в ускорении этого процесса.

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