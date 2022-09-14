В Саратове мужчина угрожал начальнику пистолетом из-за тысячи рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 56-летний житель Ленинского района угрожал работодателю убийством за несуществующий долг. Мужчина посчитал, что начальство недоплатило ему тысячу рублей. Выпив, мужчина вооружился пистолетом и решил потребовать деньги. Руководитель не стал идти на поводу, потому что все средства уже выплатил. — В ходе спора нервы у саратовца сдали, и он после нескольких ударов по лицу руководителя достал пистолет и в присутствии свидетелей пригрозил оппоненту его убить в случае невыполнения требований, - рассказали детали случившегося в ГУ МВД.

Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что пистолет был охолощенным и не представлял опасности.

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