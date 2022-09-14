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Происшествия14 сентября 2022 10:36

В Пугачеве 11-летний мальчик выпал из окна заброшки и разбился

Ребенок получил тяжелые травмы - проводится проверка
Савва Чуйченко
Фото: Следственный комитет

Фото: Следственный комитет

В Пугачеве 11-летний мальчик выпал из окна заброшки и разбился, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, 26 июля этого года, в 16 часов дня ребенок проник в неэксплуатируемое здание на улице Гоголя. Опасная игра закончилась плачевно и мальчик выпал из окна второго этажа, получив тяжкие телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь.

Сотрудниками комитета проводится расследование в отношении лиц Администрации Пугачевского района, ответственных за содержание здания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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