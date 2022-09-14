Жители 21 дома в Ленинском районе Саратова на 3 дня остались без горячей воды

Фото: Архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители 21-го дома в Ленинском районе Саратова на 3 дня остались без горячей воды, сообщает компания «Т Плюс».

Для проведения строительных работ подача воды была остановлена сегодня, 14 сентября с 10:00 по следующим адресам:

- 1й проезд Строителей 2, 3, 3а, 4, 5/1, 5б, 6, 8, 10, 12;

- улица Блинова 2;

- улица Производственная 3а, 5, 7, 13, 44, 44б;

- улица Рижская 2а;

- проспект Строителей 28/1, 30, 36а;

Предполагаемая дата запуска горячего водоснабжения - 17 сентября.

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