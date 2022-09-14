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Происшествия14 сентября 2022 6:05

В Заводском районе «Нива» въехала в бордюр - водитель госпитализирован

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Заводском районе «Нива» въехала в бордюр: водитель госпитализирован. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 13 сентября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 15:15 на перекрестке улиц Тульской и Азина 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2121не справился с управлением и врезался в бордюр.

При столкновении мужчина получил травмы и был госпитализирован.

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